Эрбиль, Ирак, , 08:38 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с делегацией из Ливана, об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я рад, что принял парламентскую делегацию из Ливана во главе с Таймуром Джумблатом. Мы обсудили способы преодоления проблемы, препятствующих инвестициям», — отметил Барзани.

Ливанские делегаты поздравили Барзани с формирование правительства курдской автономии и выразили надежду на укрепление двусторонних отношений между народами.

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