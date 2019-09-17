Ереван, , 09:43 — REGNUM На допрос в Следственный комитет (СК) Армении пригласят экс-начальника Главного штаба вооруженных сил республики Юрия Хачатурова, 17 сентября сообщает газета «Айкакан Жаманак».

По информации издания, Хачатурову будут заданы вопросы о том, знала ли армянская сторона о возможном нападении азербайджанских военных сил в апреле 2016 года или нападение было внезапным?

Напомним, в апреле 2016 году Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Нагорного Карабаха, которая получила название «апрельская война». После окончания боевых действий, в ходе которых было убито свыше ста армянских солдат и добровольцев, встал вопрос о недоукомплектованности армянской армии и отсутствии необходимых разведданных.