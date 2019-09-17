Ташкент, , 08:19 — REGNUM Меморандум об утверждении братских связей подписали хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и мэр Анкары Мансур Яваш, сообщает 17 сентября издание «Подробно.uz».

Во время визита Яваша в Ташкент стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Собеседники отметили, что в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию были подписаны соглашения на сумму $3,5 млрд по реализации более 30 проектов.

Артыкходжаев добавил, что подписание меморандума будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества в сфере экономики, промышленности, искусства, культуры и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Совету сотрудничества тюркоязычных государств.

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