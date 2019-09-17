Париж, , 08:18 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп выступит в четверг и пятницу, 19−20 сентября, перед несколькими сотнями мэров небольших городов и сельских коммун, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что за шесть месяцев до муниципальных выборов эти собрания открывают серию конгрессов местных выборных представителей, мэров, региональных и ведомственных выборных представителей. Мэры из Ассоциации малых городов Франции соберутся 19 сентября в городе Юзес на юге Франции. Они ожидают «сильных заявлений от правительства» об оживлении городских центров. На следующий день премьер-министр откроет конференцию Ассоциации сельских мэров Франции.

После начала, отмеченного сильной напряженностью, в последние месяцы исполнительная власть предприняла меры по укреплению связей с местными выборными должностными лицами, включая мэров, которые были вовлечены в «большие дебаты», чтобы выйти из кризиса «желтых жилетов».

Напомним, конгресс регионов Франции пройдет 30 сентября и 1 октября в Бордо, конгрессом французских департаментов состоится 17−18 октября в Бурже, а на 19 — 21 ноября в Париже намечен конгресс Ассоциации мэров Франции.