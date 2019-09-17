Оренбург, , 08:13 — REGNUM В Оренбургской области на Донгузском полигоне впервые в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» военнослужащих десантно-штурмового соединения в ходе отработки аэромобильных действий доставят на передний край вместе со штатной артиллерией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Миноброны РФ.

По данным ведомства, вертолёты армейской авиации МИ-8АМТШ вслед за передовым отрядом, который с использованием канатов и специальных устройств захватит площадку приземления, доставят 122-мм гаубицы Д-30 с боеприпасами.

Стоит отметить, отдельные элементы эксперимента по боевому применению десантно-штурмового соединения прошли в 2018 году. Летом 2019 года осваивали приемы и способы беспарашютного десантирования. Именно их планируют применить в рамках учений «Центр-2019», сообщают СМИ.

Во время штурма объекта вертолет должен зависнуть над землей на высоте 20 метров, а десантники должны спуститься вниз на канатах или с помощью других спецсредств. При этом артиллеристы обеспечивают огневую поддержку десантно-штурмового соединения.

Напомним, с 16 по 21 сентября в ряде регионов России проходят масштабные военные учения «Центр-2019». В них участвуют 128 тысяч военнослужащих, в том числе иностранных. В Оренбургской области в учениях задействованы два полигоны — Донгузский и Тоцкий.

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