Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп хочет нравиться людям, однако его манера поведения — агрессивна и обидна для других. Об этом заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, понять Трампа несложно. Это человек, который никогда не знал любви, за которую ему не пришлось бы платить. Этот политик ждет от людей симпатии, однако ведет себя «агрессивно и обидно», что оборачивается многими негативными последствиями.

На 17 сентября примерно в 20 странах мира запланирован выход книги Сноудена «Личное дело» (Permanent Record). Это мемуары экс-сотрудника АНБ, в России они появятся в продаже в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сноуден предостерёг госслужащих и членов правительств от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

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