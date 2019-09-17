17 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Учитывая то, что Трамп оказался более искусным с точки зрения разрушения мировой торговли, нежели её развития, даже небольшое торговое соглашение с Японией является важным достижением. Но также стоит помнить о том, что данное торговое соглашения может не оправдать ожиданий.

Максим Исаев, , 08:58 — REGNUM На этот раз президент США Дональд Трамп может, наконец, подписать торговое соглашение, которое принесёт пользу гражданам Соединённых Штатов. Он мог бы достигнуть большего, если бы сам не создавал бы препятствия на собственном пути, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

Контейнеры steve gibson

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Трамп только что объявил о том, что Соединённые Штаты и Япония согласовали первоначальное торговое соглашение. Сообщалось о том, что Япония намерена снизить торговые пошлины на импорт американской говядины и свинины, а также других продуктов, до уровней, которыми пользуются другие страны, подписавшие Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве, также известное как ТТП-11 (переименованное после того, как США вышли из первоначального соглашения ТТП). Соединённые Штаты, в свою очередь, снизят торговые пошлины в отношении некоторых японских сельскохозяйственных и промышленных товаров. Обе стороны также примут новые правила в области цифровой торговли.

Японский морской порт Кобэ 663highland

Понятно, почему Трамп стремится заключить торговое соглашение с Японией. Американские фермеры, уже пострадавшие от последствий торговой войны с Китаем, неуклонно продолжали терять свои позиции на рынке Японии из-за того, что их вытесняли такие страны, как Канада и Австралия, которые подписали более широкое тихоокеанское торговое соглашение. Трампу нужны конкретные внешнеполитические победы, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Президент США уже похвастался тем, что в рамках торгового соглашения Япония купит американскую кукурузу на «сотни миллионов долларов». В реальности, как обычно, всё выглядит гораздо скромнее.

Главная цель, которую в ходе торговых переговоров преследовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заключалась в том, чтобы ликвидировать угрозу повышения американских торговых пошлин в отношении японских автомобилей и избежать каких-либо обязательств в отношении валютной политики. Абэ убеждён, что примирительная позиция на переговорах — это лучший способ для того, чтобы достигнуть поставленную цель. Действительно, Трамп сказал, что он готов отложить вопрос о новых торговых пошлинах. Тем не менее нет никаких признаков того, что Абэ удалось получить какие-либо более конкретные обещания со стороны Трампа. Учитывая то, что Трамп оказался более искусным с точки зрения разрушения мировой торговли, нежели её развития, даже небольшое торговое соглашение с Японией является важным достижением. Это соглашение позволит ослабить напряжённость в отношениях между США и их одним из наиболее важных союзников в Азии, что, в свою очередь, может укрепить сотрудничество по ряду других вопросов, включая региональное влияние КНР и будущее американских войск в Японии. Соглашение позволит увеличить торговлю между двумя странами в момент, когда темпы мировой экономики замедляются. Новые правила в сфере цифровой торговли помогут установить стандарты в отрасли экономики, которая начинает играть всё более важную роль.

Но также стоит помнить о том, что данное торговое соглашение может не оправдать ожиданий. Оно может войти в противоречие с правилами Всемирной торговой организации, что, безусловно, вызовет недовольство у других участников ТТП-11, которым придётся конкурировать с американскими фермерами, при этом они не смогут расширить свой доступ к рынкам США. Самое главное заключается в том, что угроза возможных торговых пошлин США в отношении импорта автомобилей никуда не исчезла. Это обстоятельство сохранит неопределённость, которая будет препятствовать экономическому планированию и инвестициям.

Женевская министерская конференция ВТО World Trade Organization

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Все разговоры о необходимости заключения более широкого торгового соглашения почти наверняка так и останутся разговорами. Это упущенная возможность для Соединённых Штатов. В экономическом отношении США выиграли бы гораздо больше, если бы присоединились к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве. Такой шаг позволил бы США установить высокие стандарты в сфере интеллектуальной собственности, цифровой торговли, окружающей среды и трудовых прав, что оказало бы реальное давление на Китай, которому пришлось бы пересмотреть собственные стандарты для повышения своей конкурентоспособности.

К сожалению, Трамп отказался от этой возможности через три дня после вступления в должность. Если он хочет заключить по-настоящему прорывное торговое соглашение, которое позволило бы выйти далеко за рамки скромных выгод, которые Трамп получит благодаря соглашению с Японией, у американского президента пока ещё есть время на то, чтобы исправить свою ошибку.