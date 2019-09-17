Екатеринбург, , 08:17 — REGNUM В Екатеринбурге вопрос о дате проведения муниципального опроса по строительству храма в честь Святой великомученицы Екатерины будет рассмотрен на заседании городской комиссии по местному самоуправлению. Как сообщает агентство ЕАН, оно состоится 18 сентября.

Как сообщают местные издания, организаторы опроса не пришли к единому мнению. В частности, предлагалось провести его в субботу 12 октября. Однако есть и противники этой даты, которые настаивают на том, что опрос, как и все подобные мероприятия, следует планировать на воскресенье, то есть на 13 октября. Главный аргумент в том, что общеобразовательные учреждения, в которых будет проводиться опрос, по субботам работают, а значит, организовать его качественное проведение будет невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге было решено провести после массовых майских протестов. Тогда тысячи противников строительства храма на месте сквера возле Драмтеатра вышли на улицу.

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В итоге была создана комиссия, которая определит площадки под строительство, а также форму и дату опроса мнения горожан.

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