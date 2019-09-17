Абу-Даби, , 08:07 — REGNUM Несмотря на предпринятые меры безопасности, нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии оказалась беззащитной перед воздушными атаками, заявил гендиректор консалтинговой компании Qamar Energy Робин Миллс в статье для издания Syndication Bureau.

«В среднесрочной перспективе причин для беспокойства может оказаться больше, чем в краткосрочной. Абкайк является ключевым узлом в нефтяной промышленности Саудовской Аравии, поэтому Эр-Рияд организовал многоуровневую защиту НПЗ в Абкайке. Это позволило с лёгкостью отразить атаку «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2006 году», — заявил Миллс.

Миллс добавил, что предпринятые меры безопасности оказались неэффективными во время воздушного нападения.

«Данное обстоятельство ставит под сомнение целесообразность сосредоточения в одном месте столь крупных производственных мощностей, независимо от того, насколько бы укреплёнными они ни казались… Увеличение оборонных расходов, а также наращивание сил США в Персидском заливе, не позволили Саудовской Аравии отразить ракетные, беспилотные и морские атаки», — отметил эксперт.

Напомним, в субботу, 14 сентября, на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии Абкайк и Хурайс произошли взрывы, после чего Эр-Рияду пришлось сократить уровень добычи нефти почти на 50%. Йеменские хуситы заявили о своей ответственности за нападение.