Кейптаун, , 08:03 — REGNUM Представитель президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосу Джефф Радебе принес извинения Нигерии за акты насилия в отношении ее граждан, об этом 16 сентября сообщает Al Jazeera.

«Этот инцидент не является отражением наших взглядов. Мы приносим самые искренние извинения за него», — подчеркнул Радебе во время своего визита в Нигерию.

Посланник пообещал, что все виновные в нападениях на иностранных граждан в ряде городов ЮАР понесут ответственность.

Напомним, иностранные рабочие в ЮАР часто становятся объектами насилия, причиной тому является безработица в стране — около трети населения государства не могут трудоустроиться.

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