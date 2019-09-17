Ереван, , 08:12 — REGNUM В ближайшее время будет уволена мать бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна Маргарита Азарян, которая в настоящее время работает помощником президента Армении Армена Саргсяна, 17 сентября сообщает газета «Айкакан Жаманак».

В период президентства Сержа Саргсяна Азарян занимала должность начальника аппарата администрации президента. 27 июня 2018 года она была назначена начальником отдела кадров и управления персоналом премьер-министра республики Никола Пашиняна.

2 апреля 2019 года она была освобождена от занимаемой должности по распоряжение главы правительства и назначена помощником президента страны.

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября глава Службы безопасности Армении Артур Ванецян подал в отставку, премьер-министр страны подписал соответствующее ходатайство.