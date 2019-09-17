Вена, , 08:01 — REGNUM Заместитель министра науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи Мун Ми Ок выступила с речью на 63-й сессии Генеральной конференции МАТАГЭ, прошедшей в Вене 16 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в своем выступлении южнокорейский представитель осветила опасения правительства Южной Кореи и других регионов о возможности сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в море.

Мун Ми Ок отметила, что в последнее время высокопоставленные правительственные чиновники сообщали о неизбежности сброса загрязненной воды с АЭС в море.

Также замминистра подчеркнула, что необходимо использовать научные и объективные методы для решения данной проблемы.

Известно, что 5 сентября правительство Южной Кореи отправило в МАГАТЭ письмо, в котором выразило свое беспокойство относительно воздействия загрязненной воды с АЭС на окружающую среду.

Кроме того, южнокорейская делегация планирует встретиться с генеральным секретарем МАГАТЭ. Власти Южной Кореи надеются, что международная организация сможет привлечь внимание всего мира к данной проблеме.

Напомним, что в разрушенных реакторах АЭС «Фукусима» находится 1,15 млн тонн воды.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — международная организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основана в 1957 году.