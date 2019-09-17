Париж, , 07:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и король Иордании Абдалла II провели телефонный разговор, в ходе которого стороны выразили свою «озабоченность» недавними заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о его плане аннексировать Западный берег реки Иордан, сообщает Елисейский дворец.

Главы Франции и Иордании «подтвердили, что нет другой альтернативы, кроме создания двух независимых государств, Израиля и Палестины».

«Стороны согласились оставаться в тесном контакте в ближайшие недели, чтобы избежать опасного роста напряженности», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии парламентских выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил на прошлой неделе о своем намерении аннексировать Западный берег реки Иордан.

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