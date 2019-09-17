Ганновер, Германия, , 07:40 — REGNUM Скоростной междугородный поезд InterCity по технической причине остановился на железной дороге неподалеку от главного вокзала немецкого Ганновера. 250 пассажиров пришлось эвакуировать, передает канал n-tv.

Инцидент произошел вечером 16 сентября с поездом, следовавшим из Берлина в Кельн. До эвакуации пассажиров была предпринята неудачная попытка отбуксировать поезд. В итоге люди прибыли к месту назначения на другом поезде, стоявшем на запасных путях, с опозданием в три часа (весь путь между городами по плану составлял менее 5 часов).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на железных дорогах Германии произошел ряд опасных инцидентов с InterCity, часть из которых оказалась попытками террористов пустить поезда под откос.

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