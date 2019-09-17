Анадырь, , 07:56 — REGNUM Леонид Николаев, победивший в единый день голосования на выборах мэра столицы Чукотского автономного округа, 16 сентября официально вступил в должность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новому градоначальнику Анадыря на инаугурации вручили удостоверение главы администрации, после этого Леонид Николаев принял присягу.

Председатель горизбиркома Константин Михайлов сказал, что выборы признаны состоявшимися, их результаты действительными, а Леонид Николаев стал победителем.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года состоялись выборы главы Анадыря, большее количество голосов избирателей (49,2%) набрал кандидат от «Единой России» Леонид Николаев.