Киев, , 07:38 — REGNUM Формула обмена заключёнными по формуле «всех на всех» является нежизнеспособной, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 16 сентября в эфире телеканала ICTV.

По его словам, на Украине есть задержанные люди, которые занимались подрывной деятельностью и которых можно обменять на лишённых свободы украинских граждан.

«Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула прописана — «всех на всех», которая всем очень нравится. На самом деле, она не является жизнеспособной», — отметил Пристайко.

Он добавил, что большим вопросом является то, кого считать людьми, подлежащими обмену по этой формуле.

Пристайко утверждает, якобы в списки включаются некие «криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны». Эти люди не имеют отношения к конфликту в Донбассе и из-за них списки не согласовываются. Конкретных примеров министр не привёл.

Напомним, 7 сентября прошёл обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». По данным украинской стороны, на территории России находятся 113 граждан Украины, которых Киев хотел бы вернуть.

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Как сообщало ИА REGNUM, среди лиц, выданных с Украины в Россию, больше половины составили сами граждане Украины, боровшиеся против украинской агрессии в Донбассе, либо имеющие антифашистскую позицию, несовместимую с насаждаемой на Украине идеологией.

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