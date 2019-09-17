Киев, , 07:31 — REGNUM Украинские власти не располагают пятью годами, чтобы вести переговоры по Донбассу. Так называемая «формула Зеленского» по прекращению конфликта должна быть реализована не более, чем за год, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, «на всё про всё» есть от полугода до года, при этом «формула Зеленского» включает переход к неким «новым радикальным мерам», если конфликт не будет решен в ближайшее время.

Министр пояснил также, что Киев намерен предпринять шаги, отвечающие на ожидания жителей Донбасса, в частности, «дотянуться ментально, месседжами, символами» до оставшегося по ту сторону народа. Станице Луганской, например, нужен мост, также Киев попытается дать людям возможность не проходить регистрацию каждые 60 дней ради получения пенсии, а приехать на Украину один раз в год.

Как сообщало ИА REGNUM, Пристайко, выступая на саммите «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, заявил, что особый статус Донбасса не будет закреплен конституцией Украины. Таким образом, украинские власти официально отказались выполнять Минские соглашения.

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