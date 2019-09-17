Хартум, , 07:24 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прибыл в Хартум (Судан) в понедельник, 16 сентября, с однодневным визитом, первым в своем роде за более чем десятилетие, сообщает Le Figaro.

Глава МИД Франции встретится со своей коллегой Асмой Мохаммед Абдуллой, первой женщиной, занявшей этот пост в Судане.

Министр также проведет встречи с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, а также с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, главой Суверенного совета, органа, состоящего из гражданских и военных лиц, который наблюдает за переходным периодом.

Жан-Ив Ле Дриан встретится с участниками протестного движения, созданного в декабре 2018 года в связи с увеличением цен на хлеб в три раза, и обсудит с ними вопросы, которые еще предстоит решить для содействия политическому переходу в Судане.

«Франция поддерживает продолжающийся переход в Судане и сильную волю суданского народа к демократическим переменам и большей свободе, миру и справедливости», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж поддерживает Судан в контексте основных приоритетов, определенных премьер-министром государства: восстановление экономики страны и заключение соглашения мира со всеми повстанческими группировками в течение шести месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут президент страны. В августе были назначены 11 членов Суверенного совета и прошла инаугурация нового премьер-министра страны Абдаллы Хамдука.

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