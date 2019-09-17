Ереван, , 07:15 — REGNUM Главой Службы национальной безопасности (СНБ) Армении может стать командующий войсками полиции и заместитель начальника ведомства Ваге Казарян, 17 сентября сообщает газета «Грапарак».

По информации издания, Казарян является другом премьер-министра республики Никола Пашиняна. Кроме Казаряна, газета также упоминает имя бывшего министра обороны страны Вагаршака Арутюняна, который тоже может возглавить ведомство.

По данным издания, «парад отставок», начавшийся с главы СНБ, продолжится. Следующими, кто уйдет в отставку будут министр обороны Армении Давид Тоноян и начальник полиции республики Валерий Овсипян.

Напомним, 16 сентября глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян подал в отставку, премьер-министр Никол Пашинян подписал соответствующее ходатайство.