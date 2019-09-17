Барнаул, , 07:13 — REGNUM На сегодняшний день в Алтайском крае нет политических сил, которые могли бы аккумулировать протестные настроения. Такой вывод содержится в докладе «Электоральная активность региональных отделений политических партий» кандидата исторических наук, политолога Алексея Шарапова, обнародованного в ходе заседания дискуссионно-аналитического клуба «2030» в Барнауле.

Эксперт утверждает, что с приходом нового губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае изменилось отношение власти к оппозиции (от противостояния — к сотрудничеству), установился диалог и взаимопонимание с лидерами региональных отделений и партийных фракций парламентской оппозиции.

«Учитывая этот факт, не следует ожидать, что КПРФ, «Справедливая Россия» или ЛДПР станут двигателем протеста в регионе. Очевидно, сохранится в большей степени имитационная оппозиционная деятельность, поддерживающая локальные протестные темы с целью создания повышения собственной медийной активности», — отмечается в докладе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новый губернатор понадобился Алтайскому краю весной 2018 года. Вместо заявившего о добровольной отставке губернатора Александра Карлина руководство Алтайским краем было временно возложено на первого заместителя губернатора Красноярского края Виктора Томенко.

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Осенью 2018 года он победил на губернаторских выборах. При явке чуть более 30 процентов за Томенко проголосовали 53,50% избирателей или 363 850 человек.

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