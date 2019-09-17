Хабаровск, , 07:09 — REGNUM Законодательная дума Хабаровского края полностью сформирована. Крайизбирком представил список новых депутатов. Львиную долю кресел в новой думе заняли выдвиженцы от ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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От ЛДПР в новый состав думы вошли сразу 30 новоизбранных депутатов — восемь по партийным спискам, 22 по одномандатным округам. Три парламентария представляют КПРФ — два по спискам, один по одномандатному округу, от «Единой России» в думе теперь только три человека — два по партийным спискам и один самовыдвиженец.

18 сентября новые депутаты проведут первое общее собрание, на котором выберут оргкомитет. Он определит дату первого заседания думы.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя выборную кампанию Хабаровского края, доктор политических наук Илдус Ярулин подчеркнул, что, взяв всю власть в регионе, ЛДПР взяла на себя и всю ответственность за происходящее. Теперь только эта партия, а также выдвиженец ЛДПР губернатор Сергей Фургал несут всю ответственность за регион. В единый день голосования 8 сентября в Хабаровском крае победу на всех ключевых выборах — от мэров городов до выборов депутата Госдумы РФ — одержала ЛДПР.