Ереван, , 06:59 — REGNUM В стране начнутся организованные акции протеста в случае, если суд общей юрисдикции Еревана не освободит бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, 16 сентября сообщает газета «Паст».

17 сентября суд огласит решение об аресте Роберта Кочаряна.

По информации издания, если суд не освободит Кочаряна, некоторые политики и представители разных политических партий примут решение начать новые акции протеста, также будет создана организация под названием «Комитет свободы Роберта Кочаряна».

В эту организацию войдут не только общественные активисты, политики, правозащитники, юристы, но и известные деятели культуры и спорта. Согласно сообщениям, они все еще ожидают решения суда 17 сентября.

Напомним, 12 сентября в суде общей юрисдикции в Ереване прошло слушание по уголовному делу Роберта Кочаряна. Защита бывшего президента ходатайствовала немедленно освободить подсудимого из-под стражи и прекратить уголовное преследование. Решение суда будет объявлено 17 сентября.