Каракас, , 06:11 — REGNUM Договоренности между правительством и оппозицией Венесуэлы, способствующие преодолению политического кризиса, поддержал министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

«Все, что способствует сосуществованию и национальному миру, всегда будет приветствоваться FANB [Национальными боливарианскими вооруженными силами Венесуэлы]. Мы можем идти вперед даже с нашими различиями. Но страна, ее суверенитет и независимость всегда должны быть выше любых интересов!» — написал министр на своей странице в Twitter.

Он также процитировал у себя заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о поддержке диалога с оппозицией.

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Лидер венесуэльской оппозиции, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, не участвовал в подписании соглашения.

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Ранее пресс-служба Гуайдо заявила прекращении Барбадосского переговорного процесса между правительством и оппозицией без каких-либо результатов.

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