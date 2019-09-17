Бразилиа, , 05:19 — REGNUM Работа бразильского президента Жаира Болсонару будет возобновлена 17 сентября, сообщили в его пресс-службе.

Уточняется, что пока, до 19 сентября, исполнительной ветвью власти Бразилии будет руководить вице-президент Антониу Гамилтон Моурау. Это связано с тем, что Болсонару не сразу может восстановить свою работу в полном объёме после выписки.

Напомним, Болсонару выписали из больницы, где он перенёс четыре операции после нападения на него год назад.

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