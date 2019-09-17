Москва, , 04:01 — REGNUM Планы нынешнего украинского руководства по Донбасса не согласуются с Минскими договорённостями, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Пока у [президента Украины Владимира] Зеленского вместо плана выполнения Минских соглашений есть программа их невыполнения. Вывода каких войск он ждёт для проведения выборов в Донбассе? О войсках в соглашениях ничего нет. А об особом статусе и амнистии, чего Киев обеспечить не хочет, как раз есть. Сумятица», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки ко встрече в нормандском формате Зеленский сделал ряд заявлений. В частности, он сказал, что намерен добиться «окончательного решение чётких сроков разведения войск» на протяжении всей линии соприкосновения.

«Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории — мы должны понимать, что чёткие сроки должны быть до выборов, выведение всех войск с временно оккупированной территории», — сказал Зеленский.

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