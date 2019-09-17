Вашингтон, 17 сентября 2019, 02:46 — REGNUM Планов по встрече с иранским президентом Хасаном Рухани на Генассамблее ООН у Дональда Трампа нет, сообщил журналистам президент Соединённых Штатов.
«Знаю, что он хочет встретиться, но как страна они не очень хорошо себя ведут».
По словам Трампа, он встречаться с Рухани не собирается и санкции снимать с Тегерана — тоже.
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Напомним, Вашингтон обвиняет Тегеран в причастности к атакам 14 сентября на собственность Саудовской Аравии — два нефтеперерабатывающих предприятия Saudi Aramco.
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