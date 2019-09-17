Каракас, , 02:33 — REGNUM Диалог с оппозицией венесуэльские власти готовы поддерживать — лишь бы это было на пользу гражданам Венесуэлы, заявил президент этой страны Николас Мадуро в Twitter.

«Я приветствую подписание соглашений, достигнутых за столом переговоров с оппозицией. Это шаг к совместной жизни и миру. Все двери диалога останутся открытыми для спокойствия всех венесуэльцев», — написал Мадуро.

Читайте также: Гуайдо сообщил, что переговоры с Мадуро исчерпали себя

Напомним, Каракас и венесуэльская оппозиция подписали соглашение о создании Национального совета для диалога во имя мира. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в этих переговорах не участвовал.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Венесуэлы обвинила Мадуро в провале переговоров