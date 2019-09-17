Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Объяснений в связи с публикациями о том, что российская дипломатическая собственность в США использовалась для шпионажа за ФБР, потребовало от Госдепа посольство РФ в Соединённых Штатах на своём сайте.

Комментируя сообщения в СМИ, российское ведомство отметило, что обвинения в адрес РФ ничем не подтверждены. Между тем обвинения в адрес российских граждан — дипломатов — могут стать поводом для нападений на них.

«Намерены обратиться за разъяснениями в Госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких», — сообщили в посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, портал Yahoo 16 сентября опубликовал материал, в котором говорится, что в 2010—2011 гг. российская разведка, установив на дипломатических дачах в штатах Мэриеленд и Нью-Йорк (собственность РФ) своё оборудование, перехватило многие разговоры ФБР и помешало его работе.

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В МИД РФ уже заявили, что такие утверждения, затрагивающие российскую дипломатию, являются не более чем элементом кампании в связи с предстоящими в 2020 году президентскими выборами в Штатах.

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