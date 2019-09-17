Вашингтон, , 01:27 — REGNUM Российские спецслужбы успешно провели операцию слежки за ФБР в 2010—2011 гг., сообщает Yahoo.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Портал утверждает, что российская разведка, по данным сотрудников американских спецслужб, провела такую операцию, которая помешала ФБР следить за «российскими шпионами» на территории Штатов.

Отмечается, что российская сторона получила доступ к сообщениям американских «коллег». Данные о работающих в США под прикрытием американских спецслужбистов стали известны РФ.

Для слежки Москва, отмечает портал, использовала российскую дипломатическую собственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Именно на этих дачах, из-за которых в дальнейшем разразился российско-американский дипломатический скандал, разведчики из РФ якобы разместили технику для перехвата телефонных переговоров ФБР.

В итоге американцы понесли ущерб, поскольку разведка лишилась ряда информаторов. Кроме того, американские разведслужбы считают, что в их рядах может работать «российский секретный агент».

Напомним, США сообщили, что два с половиной года назад вывезли из России своего информатора, который якобы был высокопоставленным чиновником.

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