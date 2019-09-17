Кишинёв, , 00:01 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от партии «Шор» Марина Таубер и Регина Апостолова задержаны на 72 часа сотрудниками прокуратуры. Как передает ИА REGNUM, перед этим по требованию прокуратуры с них сняли депутатскую неприкосновенность.

Флаг Молдавии

Таубер и Апостолову задержали в рамках дела о краже 1 млрд евро из банковской системы Молдавии. По словам и.о. генпрокурора Дмитрия Робу, они входили в преступную группу под руководством Илана Шора, которая занималась банковским мошенничеством.

Шор, напомним, покинул Молдавию 14 июня вместе с отстраненным от власти олигархом Владимиром Плахотнюком.