Вашингтон, , 23:58 — REGNUM США допускают причастность Тегерана к атаке на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, но не хотели бы доводить до вооружённого конфликта с Ираном. Об этом 16 сентября заявил президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что Вашингтон в настоящее время проверяет возможную причастность Ирана к атакам.

«Как только мы будем знать наверняка, мы поставим вас в известность», — сказал он.

Трамп добавил, что Соединённые Штаты «ни с кем не хотят войны» и стремятся избежать конфликта с Ираном, но при этом подчеркнул, что американская армия «лучше подготовлена» к такому развитию событий.

«У нас лучшее оружие в мире, лучшее оборудование, ракеты, истребители. За последнее время мы потратили на это $1,5 трлн», — заявил Трамп.

Вместе с тем он отказался отвечать на вопрос о том, какие военные варианты допускаются Вашингтоном, отметив, что «таких вариантов много, но сейчас они не рассматриваются».

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