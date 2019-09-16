Хмеймим, Сирия, , 23:41 — REGNUM В Сирии территория Идлибской зоны деэскалации продолжает оставаться источником обстрелов и нарушений режима прекращения огня, сообщил 16 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По информации российского Центра, за последние сутки было зафиксировано 32 обстрела, устроенных незаконными вооружёнными формированиями.

Обстреляны шесть поселений в провинции Алеппо, 11 населенных пунктов в провинции Латакия, пять поселений в провинции Идлиб, четыре поселения в провинции Хама, причем некоторые из них обстреляны неоднократно.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Хай-эш-Шейх-Максуд, Новое Алеппо, Кафр-Хамра, Халаса провинции Алеппо; Сандран, Ардаш-Даг, Дахр-абу-Асан, Джубб-эль-Мгара, Айн-эль-Кантара, Чекурджак, Калъат-Марза, Нахшебба, Эль-Арейм, Мамухия, Сараф провинции Латакия; Хан-Шейхун, Шаарра, Сукайят, Кафер-Айн, Зайтуна провинции Идлиб; Эль-Арейми, Калъат-эль-Мудик, Эль-Джейед, Кара-Джурн провинции Хама», — сказал Алексей Бакин.

Как сообщало ИА REGNUM, зона «Идлиб» остаётся последним крупным анклавом боевиков на севере Сирии.

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