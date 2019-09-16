Анкара, , 22:56 — REGNUM Россия, Турция и Иран договорились о конкретных мероприятиях для защиты в Идлибской зоне деэскалации остающегося там гражданского населения и присутствующих там российских, турецких и иранских военнослужащих.

Минобороны России

Об этом президенты Путин, Эрдоган и Рухани заявили в совместном документе, принятом по итогам трёхсторонней встречи в Анкаре.

Подчёркивается, что эти меры будут основаны на нормах международного гуманитарного права.

«Согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и за пределами Идлибской зоны деэскалации», — указано в совместном заявлении троих президентов.

Президенты России, Ирана и Турции «выразили озабоченность в связи с риском дальнейшего ухудшения гуманитарного положения внутри и вокруг зоны в результате продолжения эскалации и согласились предпринять конкретные меры по снижению числа нарушений».

Подтверждена решимость окончательно ликвидировать террористические группировки, связанные с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джабхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 16 сентября в Анкаре состоялась встреча президентов России, Ирана и Турции по вопросам сирийского урегулирования.

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