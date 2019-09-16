Луганск, , 22:10 — REGNUM Один военнослужащий Луганской Народной Республики погиб и ещё двое получили множественные ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 16 сентября сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, военнослужащие 46-й бригады Вооружённых сил Украины подвергли обстрелу из противотанкового ракетного комплекса позиции сил ЛНР в районе населённого пункта Долгое.

Осадчий призвал международных наблюдателей от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, а также «принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта в Донбассе».

Напомним, что с 21 июля в Донбассе действует бессрочный режим прекращения огня, договорённость о котором была достигнута участниками трёхсторонней контактной группы на переговорах в Минске.