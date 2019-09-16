Ашхабад, , 21:54 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об объявлении вице-премьер-министру Чары Гылыджову, курирующему сферу торговли, строгого выговора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что выговор высокопоставленный туркменский чиновник получил за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемого министерства и отраслевых ведомств».

Напомним, что ранее генеральная прокуратура Туркмении выявила многочисленные факты коррупции, махинаций и незаконного предпринимательства с участием экс — министра торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишанова, а также бывших и действующих высокопоставленных сотрудников государственной товарно-сырьевой биржи и Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

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