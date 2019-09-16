Анкара, , 21:14 — REGNUM Саудовской Аравии следует найти конструктивные подходы к разрешению конфликта в Йемене и сосредоточиться исключительно на защите собственной территории — в последнем Россия готова оказать Эр-Рияду посильную помощь. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.

Мы считаем, что самым лучшим способом разрешения этого кризиса (в Йемене) являются договорённости между всеми сторонами, которые вовлечены в этот конфликт. Находясь здесь в Турции, в стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: вспомните милость Аллаха, вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями, и вы стали братьями по его же милости. Подчёркивается, что то, что разделяет людей и ведёт к конфликтам, должно уйти на второй план, имея в виду духовную близость между людьми», — заявил Путин.

«Я думаю, что исходить надо как раз из этого. Что касается помощи Саудовской Аравии, то, кстати говоря, в том же священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну — мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрые государственные решения. Так, как это сделали руководители Ирана, закупив С-300, и как это сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Они надёжно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», — указал президент России.