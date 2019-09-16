Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 21:14 — REGNUM В ямальском Ноябрьске депутаты избранной 8 сентября гордумы провели первое заседание. Об этом пишет «Накануне.Ru».

Депутатов нового созыва поприветствовал врио мэра Алексей Романов. Он выразил надежду на то, что профессионализм и опыт депутатов будут ориентированы на развитие Ноябрьска.

«Хочу пожелать вам и в будущем активно проявлять себя», — сказал врио мэра.

Также депутаты выбрали председателя и его заместителя. Ими стали Ирина Ращупкина и Виктор Гордиенко.

Выборы гордумы прошли 8 сентября. Явка на них составила 27,3%.