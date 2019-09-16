Ашхабад, , 21:04 — REGNUM Союз промышленников и предпринимателей Туркмении намеревается открыть торговый дом в Бишкеке. Об этом заявил президент союза Александр Дадаев, выступая на бизнес-форуме в киргизской столице, передает «Tazabek».

Свалянные из шерсти верблюды © ИА REGNUM

По его словам, туркменская делегация уже провела переговоры на эту тему с министром экономики Киргизии Санжаром Муканбетовым

«Все зависит от того, как мы начнем. Первый шаг мы сделали, дальше все зависит от вас», — подчеркнул Дададев.

Подводя итог, глава союз промышленников и предпринимателей отметил, что в 2018 году Туркмения наторговала с Киргизией на $16 млн (1,03 млрд). При этом доля киргизской стороны в товарообороте составила $13 млн (838 млн рублей), а туркменской — лишь $3 млн (193 млн рублей).

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