Анкара, , 21:03 — REGNUM Йемену необходим тот же процесс мирного урегулирования, как и для Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент Ирана Хасан Рухани на совместной пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса.

Трёхсторонний саммит по сирийскому урегулированию Kremlin.ru

«Ежедневно Йемен бомбят и невинное население гибнет в этой стране. Поэтому народ Йемена вынужден был… поток оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию — они вынуждены были на это ответить. То, что делает народ Йемена — это защищает себя, защищает от нападений», — заявил Рухани.

«Фундаментальным путём решения этой проблемы, верим, является путь политико-дипломатический. Возможно, то, что мы наблюдаем в Астанинском процессе, будет моделью для Йемена. И страны региона могут постараться вернуть мир и стабильность в Йемен», — подчеркнул он.