Анкара, , 20:47 — REGNUM Имевшиеся ранее разногласия по Конституционному комитету Сирии преодолены в Анкаре, заявил 16 сентября на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Хасан Рухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Kremlin.ru

Такое заявление турецкий президент сделал после встречи с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

«На саммите мы преодолели разногласия по вопросу формирования Конституционного комитета Сирии. Решено безотлагательно переходить к работе», — сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что Турция, Россия и Иран приняли важные решения, дающие надежду на политический выход из ситуации, сложившейся в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Анкаре начался трёхсторонний саммит по Сирии, в котором участвуют президенты России, Ирана и Турции.

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