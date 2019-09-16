Анкара, , 20:45 — REGNUM Россия продолжила военную помощь Сирии в борьбе с террористами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса.

Сирия Минобороны России

«Россия намерена поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций, направленных на купирование террористической угрозы там, где она возникает. Тем более что режим прекращения боевых действий мы никогда не распространяли на террористов», — заявил Путин.

В то же время на северо-востоке Сирии активизируются «спящие» ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Обеспечить безопасность в этой части Сирии возможно только при условии её возвращения под контроль законного правительства», — указал президент.