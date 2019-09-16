Анкара, , 20:41 — REGNUM Встреча глав-государств Астанинского процесса прошла успешно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.

«Очередная встреча глав-государств Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла весьма продуктивно и успешно. В принятом по итогам совместном заявлении зафиксирована приверженность дальнейшей работе в пользу устойчивого и жизнеспособного мира в Сирийской арабской республике», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что все стороны убеждены: добиться этого можно только политико-дипломатического методами.

«В числе первоочередных задач видим продвижение межсирийского политического диалога. В этих целях будет продолжена практика проведения регулярных экспертных встреч с представителями стран-гарантов, сирийских сторон, ООН и региональных наблюдателей», — указал президент.

По его словам, параметры государственного устройства Сирии будут определяться самими гражданами этой страны. С этой целью вскоре заработает Конституционный комитет в Женеве.