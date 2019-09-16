Анкара, , 20:33 — REGNUM США наглядно продемонстрировали деструктивную роль в сирийском кризисе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент Ирана Хасан Рухани на совместной пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса.

«Плохие намерения американцев очевидны. Часть территории Сирии — Голанские высоты — были отданы оккупанту, и это историческая трагедия… Вмешательство, которое мы наблюдаем со стороны Израиля — бомбардировки Сирии, уничтожение объектов, — эти шаги нарушают национальный суверенитет Сирии, который мы все совместно поддерживаем», — заявил Рухани.

Три страны в отношении вопросов по Сирии придерживаются в основном единой позиции, в том числе по вопросу единства Сирии, её территориальной целостности и борьбы с терроризмом. Три страны выступают против присутствия иностранных войск без приглашения властей Сирии, указал президент Ирана.