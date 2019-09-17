Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, Госдума в первом чтении обсудит правительственный законопроект о создании единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении России, сообщает ИА REGNUM.

Планируется, что ресурс будет создан на основе сведений МВД, Минобороны, Минобрнауки, Пенсионного фонда, ФОМС, ФСС, Федеральной налоговой службы и так далее.

Устанавливается, что в ресурс попадут: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и другие сведения о физическом лице.

Сведения, содержащиеся в федеральном ресурсе о населении, будут предоставляться только государственным и муниципальным органам.

Оператором федеральной информационной системы станет ФНС, именно Федеральная налоговая служба обеспечивает защиту сведений, содержащихся в федеральной информационной системе.