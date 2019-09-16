Анкара, , 20:27 — REGNUM Турция пойдёт на самостоятельные шаги в отношении урегулирования ситуации в Сирии, если не достигнет соглашений с Вашингтоном. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.

«Если в течение двух недель мы не достигнем прогрессивных шагов в отношении договорённостей с Соединёнными Штатами — как я сказал господину Рухани и господину Путину, — мы осуществим свои шаги», — заявил Эрдоган.

Число беженцев, которые получили помощь от Турции, достигло 3 млн и 600 тыс. человек за последние 8 лет, указал президент.