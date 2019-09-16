Анкара, , 20:21 — REGNUM Турция не допустит на границе с Сирией образования террористических коридоров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.

«Я проинформировал (президентов) относительно безопасной зоны… На протяжении всей нашей сирийско-турецкой границы мы ни в коем случае не позволим образование террористического коридора», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что в этом регионе можно построить отдельный «город беженцев», в котором возможно обустроить новые жилые помещения и базовую инфраструктуру.

«Но с другой стороны мы здесь обеспечим стабильность для беженцев — так называемый коридор мира. И таким образом мы предотвратим разделение Сирии»