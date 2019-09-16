Анкара, , 20:15 — REGNUM Гибкий и конструктивный подход всех сторон привел к разрешению вопросов, связанных с учреждением Конституционного комитета по Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса.

«Важным вопросом в нашей повестке дня было учреждение, образование Конституционного комитета, (утверждение) членов Конституционного комитета, соблюдение процессуальных прав. В этом плане конструктивный подход и гибкий подход в этом плане был продемонстрирован для продвижения разрешения вопроса», — заявил Эрдоган.

По его словам, были устранены все проблемы на пути формирования Конституционного комитета.

Говоря о вызовах ситуации в Сирии, он вновь напомнил о положении в Идлибе.

«На границе Турции, в Идлибе, мы не можем быть свидетелями того, чтобы ещё 4 млн покинули свои родные территории, тем более что это может повлечь последствия для всей Европы», — указал президент Турции.