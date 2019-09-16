Тверь, , 19:46 — REGNUM Инициатива губернатора Тверской области Игоря Рудени об исключении возможности штрафов штрафов в отношении школьников за умышленное нарушение порядка проведения Единого государственного экзамена получила поддержку Заксобрания региона, соответствующий законопроект внесен в Государственную думу РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.

«Дети — это наше будущее. Я бы хотел предложить поберечь наших детей от такого давления в начале жизненного пути. Давайте наших детей больше любить, воспитывать, но не штрафами. Перенос экзамена на год, невозможность сразу поступить в вуз — это уже стресс, это уже наказание», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя с инициативой об отмене применения материального наказания в отношении выпускников за нарушения правил сдачи ЕГЭ выступил в июле 2019 года: цель — оградить выпускников, и так находящихся под давлением, от лишнего стресса. Идея получила поддержку экспертов в отрасли образования.

Как говорится в пояснительной записке к уже внесенному в Госдуму законопроекту, согласно действующему законодательству на участников государственной итоговой аттестации, нарушивших порядок ее проведения, накладывается штраф в соответствии с частью 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

«Таким образом, в отношении участника государственной итоговой аттестации, нарушившего установленный законодательством порядок ее проведения, возбуждается дело об административном правонарушении и одновременно аннулируются результаты экзамена, что приводит к двойному наказанию», — говорится в пояснительной записке.

Тверская область в этом году стала одним из восьми пилотных регионов, где ЕГЭ проводился с использованием технологии передачи экзаменационных материалов по сети интернет и печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования работ участников ЕГЭ в штабе пунктов проведения экзамена (ППЭ) по завершении экзамена. Новая технология позволила исключить промежуточное звено доставки экзаменационных материалов в ППЭ и не допустить утечки информации. В 2020 году, в соответствии с задачей, поставленной главой региона, должно быть увеличено число пунктов сдачи экзамена на территории области.