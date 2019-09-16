Анкара, , 19:27 — REGNUM Ситуация в сирийском Идлибе продолжает накалаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса.

«Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряжённая ситуация в единственной оставшейся в зоне деэскалации зоне Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организации», — заявил Путин.

«Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для разного рода экстремистов и тем более служить плацдармом для совершения провокаций. Нам нужно сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из Идлибской зоны террористической угрозы», — добавил он.

Беспокойство вызывает и ситуация на северо-востоке страны, отметил президент.

«Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — указал Путин.