Анкара, , 19:23 — REGNUM Деятельность Конституционного совета по Сирии должна быть запущена как можно раньше. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса.

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«Следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более что состав Комитета наконец-то полностью определён», — заявил Путин.

Целью Конституционного совета по Сирии станет разработка параметров будущего государственного устройства Сирии.